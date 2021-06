“Azəriqaz”ın əməkdaşı iş başında döyüldü

"Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Şəmkir Regional qaz istismarı İdarəsinin Ağstafa xidmət sahəsində təmir-bərpa üzrə qaynaqçı vəzifəsində işləyən Babayev Ələkbər İbarət oğlu abonentin fiziki təzyiqinə məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB-dən bildirilib.

Belə ki, o, Aşağı Göyçəli kəndində 420 manat debitor borcu olan abonent Vəliyev Vilayətin qaz təchizatını dayandırarkən gözləmədiyi halda arxadan boyun və qol hissəsinə ağacla zərbələr endirilib. Təhqir olunub, qaynaq aparatı əlindən alınıb.

Baş verənlərlə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edilib.

