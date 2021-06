Gəncədə intihara cəhd hadisəsi baş verib.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Yeni Gəncə yaşayış massivində qeydə alınıb.1996-cı il təvəllüdlü L. M. özünü binanın 3-cü mərtəbəsindən atıb. Dərhal gənc qız xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir.

İlkin məlumata görə, 25 yaşlı qız imtahandan kəsildiyi üçün intihara cəhd edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

