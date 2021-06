Türkiyə 12 yaşlı uşağın həyatını xilas edən bu azərbaycanlı həkimdən danışır - VİDEO

Türkiyənin Yalova şəhərində 12 yaşlı Həmzə Dağın həyatını xilas edən azərbaycanlı həkim Sərxan Həsənov ölkə gündəminə çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ağacdan meyvə toplayarkən yıxılan və ürəyinə 13 santimetrlik dəmir batan Həmzə ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çağırılıb. Xəstəxanada ürəyi dayanan Dağı xilas etmək üçün S.Həsənov xərəyin üzərinə çıxaraq ona ürək masajı edib. Yenidən həyata qayıdan Həmzə əməliyyat edilib və bir həftəlik reanimasiyadan sonra bunu həkimləri ilə birlikdə qeyd edib.

"Təcili şəkildə xəstəxanamıza çatdırılan Həmzə Dağı görəndə artıq ürəyi dayanmışdı. Dərhal ürək masajına başladım. Xəstənin çox vaxtı yox idi, ona görə xərəyə çıxıb masaja başladım. Şükür ki, problem yaşanmadı. Bir həyatı xilas etdik və xoşbəxtik”, - deyə Həsənov bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.