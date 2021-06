ABŞ-ın Nyu-Mexiko ştatında turistləri gəzdirən hava şarı elektrik xətlərinə çırpılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində dörd nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb.

Bildirilib ki, 13 min evə elektrik verilişini təmin edən yüksək gərginlikli xəttə çırpılan şar bir müddət sonra bir evin damına, turistlərin mindiyi gövdə hissəsi isə şəhərin bir küçəsinə düşüb.

