Gəncədə intihara cəhdin qarşısı alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhərin Natəvan qəsəbəsində qeydə alınıb.

1978-ci il təvəllüdlü Mehdi İsmayılov yaşadığı evdə özünə qəsd etmək istəyib. O, yaxınları tərəfindən asılımış vəziyyətdə tapılıb. Dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

İlkin məlumata görə, 43 yaşlı kişi özünə qəsd etmək istəyərkən sərxoş olub.

