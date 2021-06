Yevlax-Bərdə avtomobil yolunda zəncirvari avtoqəza olub, 4 maşın toqquşub.

Metbuat.az xəbər verir ki, iki rayon arasındakı magistral yolda baş verən avtoqəza zamanı "Kia", iki "Mercedes" markalı minik maşınları və bir "Mercedes" markalı kiçiktutumlu yük maşını toqquşub.

Nəticədə iki nəfər - 1971-ci il təvəllüdlü Bakı sakini Vəfa Mirzəyeva və 1988-ci il təvəllüdlü Bərdə rayon sakini Səməndər Səlimov xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

