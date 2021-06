Müğənni Zeynəb baş tutmayan sevgisindən İLK DƏFƏ DANIŞDI: "...dedi ki, ya o, ya mən" – VİDEO

ARB TV-nin "Onun Sirri" verilişinin növbəti qonağı müğənni Zeynəb Həsəni olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi sevdiyi insandan anasına görə ayrıldığını etiraf edib:

"Bir oğlanla danışırdıq. Anam bilirdi. 2011-ci ildə həbs olundu. Bir müddət danışa bilmədik. Sonra danışmağa başladıq. Mənə dedi ki, gəl evlənək, mənə də həbsdə narahat qalmayım. Anama olanları dedim. Mənə dedi ki, onunla evlənsən südümü sənə halal etmərəm. Şərt qoydu ki, ya o, ya mən. Mə də anama söz verdim ki, o həbsdən çıxan günü ayrılacağam. 2014-cü ildə həbsdən çıxdı. Görüşdük, danışdıq. Ona heç nə demədim. Soğollaşıb gedəndə nömrəni çıxarıb atdım. Əlaqəni kəsdim. Məni çox axtarıb. Yoxa çıxdım. Onunla ailə qurmaq istəyirdim. Ondan sonra bu istəyimdən vaz keçdim. Artıq kiminləsə ailə qurmaq, gəlinlik geyinmək beynimdə yoxdur. Ondan ayrılmaq səbəbimi bilmirdi. Artıq biləcək".

(milli.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.