Ermənistanda parlament seçkilərinin nəticələri açıqlandı

Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərinin nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticələri Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası yayıb.

Bildirilib ki,nəticələrə əsasən, baş nazir vəfizəsini icra edən Nikol Paşinyanın “Mülki Müqaviləsi” partiyası 53.91 faiz səslə seçkinin qalibi olub.

İkinci yerdə 21.9 faiz səslə keçmiş prezident Robert Koçaryanın “Ermənistan” bloku qərarlaşıb.

Ermənistanın üçüncü prezidenti Serj Sarqsyan və Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri Artur Vanetsyanın “Şərəfim var” bloku da 5.22 faiz səslə parlamentə daxil olub.

