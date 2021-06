Qubada ərzaq bağazası yanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhərdəki “Life Store”dan gedir.

Bildirilib ki, hadisə yerinə FHN-in Yanğından Mühafizə Xidmətinin iki maşını və yanğınsöndürmə briqadaları cəlb olunub.

Hazırda yanğının söbndürülməsi istiqamətində iş aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.