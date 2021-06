Malidə ordu birliklərinə hücum nəticəsində yeddi əsgər həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kimliyi bilinməyən şəxslərin hücumdan sonra geri çəkilməyə məcbur edildiyi bildirilir.

Malidə ilin əvvəlindən bəri əsgərləri hədəf alan hücumlar artıb. Martda Nurkina Faso və Niger sərhədindəki hücumda 30 əsgər öldürülmüşdü.

