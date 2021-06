ABŞ-dakı Lovell Rəsədxanası və İspaniyadakı Qaliley Milli Teleskopunda aparılan müşahidələrlə iki yeni planetin kəşf edildiyi açıqlanıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, kəşf edilən planetlər Yerdən 352 işıq ili uzaqlıqda, Günəşəbənzər bir ulduzun ətrafında dövr edir.

Planetlərin Günəşdən 1,5 dəfə daha böyük olduğu bildirilir. Planetlərə “Planet B” və Planet C” adları verilib.

