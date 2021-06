"Mutasiyalar davam edir və yeni ştammlar peyda olur. Nə qədər ki, karantin sona çatmayıb son dərəcədə ehtiyatlı olmalıyıq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "ARB24"ə professor Adil Qeybulla bildirib.

"Epidemiloji vəziyyətə uyğun olaraq sosial həyatın müəyyən sahələrində yumşalmalar olsa da, biz bundan sui-istifadə etməməliyik. Qapalı yerlərə daxil olarkən maskadan istifadə, əllərin dezinfeksiyasına fikir vermək və məsafə gözləmək mühim şərt olaraq alır", - deyə həkim vurğulayıb.

