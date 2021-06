Məşhur fotoqraf Reza Deqati işğaldan azad olunmuş Kəlbəcər rayonunun işğaldan əvvəl və sonrakı şəkillərini paylaşıb.

Şəkillərdə işğal illərində ermənilərin törətdiyi vandallıqları açıq aydın görmək mümkündür.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

