Artıq neçənci dəfədir ki, Bakıda dənizə çirkab suların axıdılması ilə bağlı görüntülərə şahidlik edirik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı daha bir görüntünü iş adamı, sabiq deputat Nazim Bəydəmirli öz feysbuk hesabında paylaşıb.

Çimərliyə üz tutan sabiq millət vəkili, kanalizasiya sularının dənizə axıdılığını təsdiq edən video çəkib. O, bu səbəbdən çimərlikdə istirahətdən imtina etdiyini bildirib.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

