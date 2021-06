Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri İraqın şimalında Qara rayonunda 3 PKK terrorçusunu zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi bildirib.

Nazirlik qeyd edib ki, Türkiyə İraqın şimalında terrorçu mövqelərinə qarşı effektiv zərbələr endirməyə davam edir.

