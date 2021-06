Binəqədi qəsəbəsində küçə heyvanlarına qarşı növbəti zorakılıq aktı qeydə alınıb.

Belə ki, bir qrup şəxs küçə itlərini torbalara yığaraq, maşının yük hissəsinə yerləşdirməyə çalışıb.

Hadisənin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb və böyük rezonansa səbəb olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

