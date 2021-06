Zirəddindən Azərbaycanla bağlı ŞOK PROQNOZLAR - Koronavirus, zəlzələ və...

Tanınmış ekstrasens Zirəddin Rzayev dünyanı cənginə alan koronavirus və bu pandemiyanın Azərbaycanda hansı nəticələrə səbəb olacağı ilə bağlı hələ 2017-ci ildə Rusiya mətbuatına proqnoz vermişdi.

Metbuat.az baku.ws-yə istinadən bildirir ki, virusun xarakteristikasını tam dəqiqliyi ilə təsvir etmişdi.

Bəs dünyanı cənginə alan virus hansı tarixdə bitəcək?

"Bu virusun il yarım-iki il davam edəcəyini görürəm. Zamanında tədbirlər görülərsə, bu, o qədər də qorxulu virus deyil. İyun-iyul ayında virus Azərbaycanda minimum həddə düşəcək", - ekstrasens söyləyib".

Zirəddin Rzayev bildirib ki, 2021-2022-ci illərdə Azərbaycanda zəlzələ baş verə bilər: "Bu illər Azərbaycan üçün təbii fəlakətlərlə bağlı aktiv illərdir. Yeraltı təkanlar və daşqınlar olacaq".

