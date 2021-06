İngiltərənin "Everton" klubunun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Premyer Liqa klubu Rafael Beniteslə anlaşıb.

İspaniyalı mütəxəssisin təyinatının gələn həftə rəsmən açıalanacağı bildirilib. Onunla bağlanacaq müqavilənin müddəti və digər detalları açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, Benites son klubu olan Çin təmsilçisi "Dalyan Pro"dan bu ilin yanvarında ayrılıb. O, İngiltərədə "Liverpul”, "Çelsi” və "Nyukasl”ı da çalışıdırb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.