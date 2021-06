ABŞ səfirliyinin əməkdaşı qarət olundu

ABŞ səfirliyinin işçisi Kiyevdə qarət olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Vesti.ua" saytı məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, ABŞ vətəndaşını restoranda soyublar.



"Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşı, Ukraynadakı səfirliyin əməkdaşı olan Eyrin Zaxer paytaxtın Şevçenko bölgəsindəki polisə müraciət edib. Bildirib ki, kimliyi bəlli olmayan şəxslər onun çantasından içində pul olan bir cüzdanı götürüblər. Bundan başqa, 900 dollar dəyərində mobil telefon və şəxsi sənədlər-sürücülük vəsiqəsi ilə diplomatik sənədlər də soyğunçuların əlinə keçib", - deyə məqalədə yazılır.

