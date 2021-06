Moskvada yeni temperatur rekordu qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın paytaxtında havanın istiliyi əvvəlki rekordu 1,6 dərəcə ötərək 33,6 dərəcə olub.



Qeyd edək ki, bundan əvvəl havanın temperatur rekordu 2013-cü ildə yenilənmişdi. Həmin il 32 dərəcə istilik müşahidə olunmuşdu.

