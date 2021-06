Bakının Yasamal rayonunda yol qəzası baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Nərimanov prospektində qeydə alınıb.

Belə ki, “Hyundai” markalı nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücü sükana nəzarəti itirib.

Nəticədə minik vasitəsi yol kənarımdakı işıq dirəyinə çırpılıb daha sonra yol kənarındakı beton arakəsməyə dəyib.

Hadisə vaxtı sürücü özünü avtomobildən yerə atıb.

