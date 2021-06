İnfeksionistdən Hindistan ştammı ilə bağlı VACİB AÇIQLAMA

COVID-19-un bir neçə mutasiya olunmuş versiyası var. Bunlardan da biri Hindistan ştammıdır və qısa müddətdə xeyli tələfata səbəb oldu. Onun əsas xüsusiyyətlərindən biri tez yayılmasıdır.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu infeksionist Vüqar Cavadzadə deyib.

Həkim qeyd edib ki, bu virusun geniş yayılması ölüm hallarının artmasına təsir göstərir:

"Hindistan ştammının bir sıra ölkələrdə uşaqlar arasında yayılması haqqında məlumatlar var. Türkiyədə də Hindistan ştammının yayılma faktı qeydə alınıb. Bizim ölkəmizə də gəlmə ehtimalı var. Çünki qonşu dövlətlərlə hava nəqliyyatı bərpa olunub. Yay fəslinin gəlməsilə insanlar istirahət üçün bu ölkələrə gedirlər".

İnfeksionist vurğulayıb ki, Hindistan ştammından qorunmaq üçün xüsusi profilaktik tədbir yoxdur:

"Maskadan istifadə olunmalı, təmizlik və ara məsafəsinə diqqət etmək lazımdır. Hindistan ştammı genetik cəhətdən COVID-19 virusuna bənzəyir. Bu virusun tərkibi müxtəlif zülallardan ibarətdir ki, onların birinin quruluşunun dəyişməsi mutasiyaya gətirib çıxarır. Ona görə də dünyada istifadə olunan peyvəndlər Hindistan ştammına da müəyyən qədər təsir edir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.