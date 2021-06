Hindistanın Maharaştra ştatındakı Milli Virusalogiya İnstitutunun alimləri ölkədə daha bir ölümcül virus aşkar ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nipah adlanan virus yarasalarda müşahidə olunub. Lakin onun heyvanların ağız suyunun dəydiyi meyvələri yeyən insanlara da keçməsi mümkündür.

Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Nepahı ən ölümcül viruslardan biri hesab edir. Belə ki, virusa yoluxanların arasında ölüm riski 45-70% təşkil edir. (oxu.az)

