Tanınmış alim Məhəmmədəli Mustafa vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Məhəmmədəli Mustafa 1958-ci il 1 sentyabr tarixində Gürcüstanın Dmanisi rayonunda doğulub.

O, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dosenti, filologiya üzrə elmlər doktoru idi. (oxu.az)

