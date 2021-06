"Qarabağ"ın keçmiş qapıçısı yenidən Portuqaliya KLUBUNDA

"Qarabağ"ın keçmiş qapıçısı Vaqner da Silva Portuqaliyanın II liqasında çıxış edən "Nasyonal" klubu ilə müqavilə bağlayıb.

Metbuat.az-ın klubun rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, Funşal şəhərinin təmsilçisi 2020/2021 mövsümündə Primeyrada sonuncu yeri tutaraq, aşağı liqaya enib. "Nasyonal" braziliyalı qolkiperin karyerasında Portuqaliyanın üçüncü komandası olacaq. Daha əvvəl 35 yaşlı qapıçı bu ölkədə "Eştoril" və "Boavişta"da çıxış edib.

Qeyd edək ki, Vaqner da Silva "Qarabağ"ın formasını 2018 - 2020-ci illərdə geyinib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.