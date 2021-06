ABŞ qırıcıları İran ordusunun mövqelərini bombaladı: Çox sayda ölü var

ABŞ-ın hava qüvvələri İraq-Suriya sərhədində əməliyyat təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pentaqondan açıqlama verilib. Məlumata görə, hücumların hədəfində İran ordusunun dəstək verdiyi qruplaşmaların mövqeləri və silah anbarları olub. Ümumilikdə İran ordusunun nəzarətindəki 3 düşərgə bombalanıb. Bildirilir ki, bu hücum İranın dəstək verdiyi silahlıların İraqdakı amerikalı hərbçiləri hədəfə almasına cavabdır.

Rəsmi açıqlamada tələfat barədə məlumat olmasa da, yerli dairələr çox sayda silahlının məhv edildiyini irəli sürüb.

