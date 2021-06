"Avstriyaya getmişdim, amma qala bilmədim. Orada biznes qurmaq istəyirdim. Deyirdim, Azərbaycanın milli qutabını hazırlayıb satım".

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Vüqar Muradov "Səhər mərkəzi" proqramında qonaq olarkən deyib.

Sənətçi bir müddət əvvəl Azərbaycandan köçmək istədiyini etiraf edib:

"Motsart adına olan teatrda işləyəcəkdim. Böyük qonorar verirdilər: 6900 avro maaş dedilər. O şəhər məni sıxdı. İstiqanlı ölkə deyil, soyuqdur. Qala bilmədim

