Rusiyada qeydiyyatda olan və müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən mühacirlər peyvənd olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə prezident Vladimir Putin təlimat verib. Məlumata görə, iyulun 15-nə kimi vətəndaşlığı olmayan əcnəbilər peyvənd olunacaq.

Yerli mənbələr yazır ki, Rusiyada xarici ölkə vətəndaşlarının ödənişli vaksinasiya olunması məsələsi də nəzərdən keçirilir.

