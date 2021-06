ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp postundan gedəndən sonra ilk dəfə mitinq təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp son prezident seçkilərində səslərin düzgün sayılmadığını bəyan edib. Tramp xələfi Baydenin xarici siyasətini də tənqid edib.

“Bayden Çinə boyun əydi, Baydenin dünya səhnəsindəki siyasəti utancvericidir” - deyə Tramp bildirib.

