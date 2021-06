Bakıda iki avtomobil toqquşub.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, iki nəqliyyat vasitəsi toqquşub və nəticədə prospektdə ciddi tıxac yaranıb.

Məlumata görə, hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb.

