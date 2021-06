Hindistanda son sutkada yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasından 979 nəfər ölüb.

Metbuat.az-ın “Reuters”ə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Hindistanda indiyə qədər COVID-19-dan 396 730 nəfər ölüb.

Bildirilib ki, son 24 saat ərzində COVID-19-a 46 148 yeni yoluxma halı qeydə alınıb. Bununla da infeksiyaya yoluxanların sayı 30 milyonu keçib.

