Gürcüstanda ötən sutkada koronavirusa 352 yeni yoluxma halı təsdiqlənib, 9 nəfər vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan hökumətinin xüsusi rəsmi saytında bildirilib. Hazırkı dövrədək qonşu ölkədə COVID-19-a 363 874 nəfərin yoluxduğu müəyyən edilib, onların 5 275-i ölüb.

Son 24 saat ərzində 808, ümumilikdə isə 350 466 nəfər sağalıb.

