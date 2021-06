Böyük Britaniya vətəndaşlarının Avropa Birliyi ölkələrinə səyahət etməsinə qadağa qoyula bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, səbəb koronavirusun “Delta” növünün Britaniyada geniş yayılmasıdır. Almaniya, Britaniyanın “təhlükəli ölkə” elan edilməsi üçün səy göstərir. Artıq Fransa hökuməti Almaniyanın təklifinə dəstək verib.

Yunanıstan və Portuqaliya kimi ölkələr isə turist axınına görə bu qərarə qarşı çıxır. Yaxın günlərdə Avropa Birliyi ölkələri bununla bağlı yekun qərarını açıqlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.