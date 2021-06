Avqustun 3-də İran parlamentində yeni seçilmiş prezident İbrahim Rəisinin andiçmə mərasimi keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İran parlamentinin sədr əvəzi Əli Nikzad deyib.

Ə.Nikzadın sözlərinə görə, bu mərasim yerli və xarici qonaqların iştirakı ilə və pandemiya qaydaları nəzərə alınaraq təşkil olunacaq.

Qeyd edək ki, 18 iyunda İranda 13-cü çağırış prezident seçkiləri keçirilib. İbrahim Rəisinin 17,9 milyon (61,9%) səslə prezident seçkilərində qalib gəldiyini açıqlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.