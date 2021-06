Moldovalı futbol məşqçisi İlie Karp vəfat edib.

Metbuat.az qafqazinfoya istinadla xəbər verir ki, tanınmış mütəxəssis 60 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, İ.Karp 2006-2007-ci illərdə Azərbaycanda çalışıb. O, həmin vaxt Sumqayıtın "Gənclərbirliyi" klubunun baş məşqçisi olub.

