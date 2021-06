Putin qəzəbləndi: Sərhəddə təxribat - 30 ölkənin ordusu hərəkətə keçir

ABŞ və Ukrayna orduları Rusiyanın sərt etirazlarına baxmayaraq Qara dənizdə təlimlər keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, təlimlərdə ümumiliklə 30 ölkənin iştirak edəcəyi gözlənilir. Məlumata görə, Rusiya ordusunun Qara dənizdə Britaniya gəmisinə xəbərdarlıq atəşi açmasından sonra NATO və Moskva arasında gərginlik artıb.

Qeyd edək ki, Rusiya hökuməti hərbi təlimlərin ləğv edilməsi üçün ABŞ-a çağırış etmişdi. Prezident Vladimir Putin qərbin Rusiya sahillərindəki hərbi faəliyyətini təxribat adlandırıb.

