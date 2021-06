Bahalı hədiyyələrə aldanıb sevgilisindən hamilə qaldı - Hər şeyin saxta olduğu üzə çıxdı / FOTOLAR

Türkiyənin sosial media fenomeni, model Şeyma Subaşı misirli sevgilisi Mohammed Alsalussidən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, Subaşı sevgilisinin ona aldığı hədiyyələrin saxta olduğunu öyrənib. İddialara görə, Seyma Subaşı iş adamının bəzi çirkin əməllərinin də şahidi olub. Bundan əlavə, misirlinin Subaşıya xəyanət etdiyi də irəli sürülür. Bu əməllər üzə çıxandan sonra türkiyəli fenomen misirli sevgilisindən ayrılıb. Subaşı sevgilisindən hamilə olsa da, uşaqdan imtina edib.

Qeyd edək ki, misirli bir neçə gün əvvəl Şeyma Subaşıya evlilik təklif etmişdi. Şeyma Subaşı türkiyənin məşhur iş adamı Acun Ilıcalının keçmiş həyat yoldaşıdır.

