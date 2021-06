Sabahdan etibarən 208 və 209 nömrəli marşrut xətti (Bakıxanov d/st. - Suraxanı qəs.) üzrə hərəkət edən avtobuslarda gediş haqqı “BakıKart” vasitəsilə ödəniləcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib.

Məlumata görə, sərnişinlərin rahatlığının təmin edilməsi məqsədilə bu marşrutların hərəkət sxemi üzrə qeyd olunan ünvanlarındakı “OBA” marketlərdə “BakıKart” balansının artırılması üçün POS-terminallar quraşdırılıb.



