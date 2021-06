Van Dammın oğlu Kris azərbaycanlı həyat yoldaşı Suada Hacıyeva ilə yeni görüntülərini paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Van Dammın oğlunun həyat yoldaşına türk dilində dediyi cümlə geniş marağa səbəb olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

