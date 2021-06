​“Mənim ərim” bütün dünyaya yayılacaq – Nazilə Səfərlidən iddialı AÇIQLAMA - VİDEO

“Hüseynova bacıları” verilişinin növbəti qonağı şairə Nazilə Səfərli olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, Nazilə Səfərli həyat yoldaşı haqqında kitab yazacağını deyib:

“Allah ömür versə mənim çox arzularım var. Gözəl bir kitab yazmaq istəyirəm və artıq adını da düşünmüşəm. Öz həyat yoldaşım haqqında kitab yazacam. Kitabın adı “Mənim ərim” olacaq. İndidən əminliklə deyirəm ki, bu kitab bütün dünyaya yayılacaq. O kitabdan sonra həm məni kəşf edəcəksiniz, həm də həyat yoldaşımı insan kimi çox sevəcəksiniz”.

