Sexdə baş vermiş yanğın söndürüldü - YENİLƏNİB - VİDEO

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsində yerləşən nəm salfetkaların istehsalı sexində baş vermiş yanğın söndürülüb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, görülmüş operativ tədbirlərlə yanğının daha da genişlənməsinin qarşısı alınıb və yanğın söndürülüb.

***Binə qəsəbəsində nəm salfetkaların istehsalı sexində yanğın başlayıb.

14.40

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzinə Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsində nəm salfetkaların istehsalı sexində yanğın olması barədə məlumat daxil olub.

Məlumatla əlaqədar FHN-nin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri yanğın baş verdiyi ünvana cəlb olunub. Hal-hazırda yanğınsöndürmə işləri davam etdirilir.

Əlavə məlumat veriləcək.

