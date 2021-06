İyulun 5-dən Rusiyanın Omsk şəhərindən Azərbaycana uçuşlar bərpa olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanından məlumat verilib.

Bundan əvvəl Rusiyanın "Ural Hava Yolları" aviaşirkəti Omsk hava limanından Bakıya 28 iyun tarixinə planlaşdırılan uçuşu ləğv etmişdi.

