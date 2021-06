Türkiyənin Muğla vilayətindəki tullantıların toplandığı ərazidə baş verən yanğın meşəyə və əkin sahələrini də əhatə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğın nəticəsində 1 işçi həyatını itirib.1 polis xəsarət alıb.Küləyin təsiri ilə alov sürətlə Ula rayonu istiqamətində genişlənir.

Təhlükə səbəbilə sakinlər təxliyə edilir.

