“Sarmat qitələrarası ballistik raketi, Tsirkon səsdən sürətli raketi, yeni S-500 müdafiə sistemləri və digər müasir silahlar yaxın günlərdə ordunun istifadəsinə veriləcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O hərbi akademiyanın məzunları ilə görüş zamanı bildirib ki, bir neçə müasir silahlar ordunun istifadəsinə verilib.

Onların arasında Avangard səsdən sürətli raketlər və Kinjal hipersonik raket sistemləri də var.

