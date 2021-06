Şəhid Niyamin Niftəlizadənin Bakı şəhəri Xətai rayonunda abidəsi ucaldılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Atası Xaliq Məhərrəmovun sözlərinə görə, 23 yaşlı şəhid ailəsi ilə son dəfə oktyabrın 4-də danışıb.

N.Niftəlizadə oktyabrın 7-də Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub.

Ölümündən sonra o, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” və “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunub.

