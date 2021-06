Böyük Britaniyaya məxsus F-35 qırıcıları Aralıq dənizinin şərqində Rusiya ordusunun hərbi təlimlər keçdiyi bölgəyə daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qırıcılar rus gəmisinə olduqca yaxın məsafədən uçub. Qeyd edək ki, 3 gün əvvəl Qara dənizdə Rusiya ölkə sərhədlərini pozduğunu irəli sürərək Britaniya gəmisinə xəbərdarlıq atəşi açmışdı.

