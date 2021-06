Londonda metro stansiyasında dəhşətli yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əvvəlcə ərazidə güclü yanğın başlayıb. Ardınca isə güclü partlayış baş verib. Əraziyə yanğınsöndürənlər və təhlükəsizlik əməkdaşları cəlb edilib. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

Bəzi dairələr hadisənin texniki nasazlıq nəticəsində baş verdiyini irəli sürür. Lakin polis terror ehtimalını da nəzərdən keçirir.

