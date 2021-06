Futbol üzrə Avropa çempionatının 1/8 final mərhələsində İspaniya millisi Xorvatiya ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendəki "Parken" stadionunda oynanılan və türkiyəli FIFA referisi Cüneyt Çakırın idarə etdiyi görüş Pireney təmsilçisinin 5:3 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

İspaniya yığmasının növbəti mərhələdəki rəqibi bu gün keçiriləcək Fransa - İsveçrə matçının qalibi olacaq.

