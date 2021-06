Bakıda yol qəzası baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, Bakı Nəqliyyat Agenltiyindən verilən məlumatına görə, hadisə Ziya Bünyadov prospektində qeydə alınıb. Belə ki, prospektdə iki minik avtomobili toqquşub.

Bu səbəbdən hazırda həmin istiqamətdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətndə sıxlıq müşahidə edilir.

