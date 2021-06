Türkiyənin Elazığ şəhərində zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, AFAD-dan verilən məlumata görə, zəlzələ 4,3 bal gücündə, yeraltı təkan yerin 7,15 km dərinliyində qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, dağıntı və tələfat barədə məlumat yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.